美國和蓋亞那舉行聯合海軍演習，引發鄰國委內瑞拉批評

外交部4日說，已在蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），而擔心北京在拉丁美洲影響力與日俱增的美國則給予讚揚。

據路透4日報導，這前英國殖民地位於衝突頻仍的委內瑞拉旁，具有戰略地位，而委內瑞拉是北京的重要盟友。由於領土問題，委內瑞拉和蓋亞那存有嚴重爭議。

外交部在聲明中說，與蓋亞那外交部達成共識，決定在當地設立「台灣辦公室」，雙方於1月11日簽署設處協議，而辦公室已在1月15日展開初期運作。而路透指出，「台灣辦公室」也就是實質的使館。

蓋亞那和北京盟友委內瑞拉間存有嚴重邊境領土爭議

聲明並說，「台灣辦公室」正逐步完成相關籌備作業。如果蓋亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依既有協議對等互惠原則設立，並享有與「台灣辦公室」相同的條件及待遇。此外，聲明指出，蓋亞那位於南美洲東北部，礦產和石油資源豐富，首都喬治城（Georgetown）也是加勒比海共同體（CARICOM）秘書處所在地。

路透指出，傳統上，蓋亞那和北京關係密切。而蓋亞那外長塔德（Hugh Todd）說，台灣在首都喬治城（Georgetown）設立的，是貿易投資辦公室，在於為台灣和蓋亞那的私人企業創造做生意的空間。他同時強調，蓋亞那沒有承認台灣是獨立國家，也沒有和台北建立外交關係。

不過，美國駐蓋亞那使館讚許相關協定。聲明中說，蓋亞那與台灣深化關係，將推進雙方繁榮與安全的共同目標。聲明並指出，蓋亞那和台灣拉近關係，將在民主價值觀，透明和互相尊重的基礎上，推進在當地的合作與發展。

台灣目前只有14個邦交國，而巴拉圭是南美僅存的盟國。而北京不斷壓縮台灣外交空間激怒了美國，華府2018年抨擊薩爾瓦多決定與台灣斷交，轉而和北京建交。當時美方說，華府嚴重關切這項改變，並警告中方提供經濟誘因，是為了尋求掌控。

(中時新聞網)