環保署表示，今天西半部擴散條件較差，污染物易累積，加上午後光化作用影響，臭氧濃度上升；截至上午10時，雲嘉南、高雄等地已7測站空氣品質達紅色警示等級。
行政院環境保護署今天表示，環境風場為偏東風，西半部地區為背風側，擴散條件較差，中南部地區於清晨及夜間風速弱，易累積污染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部地區易有局部霧影響能見度。
根據環保署空氣品質監測網，截至上午10時，已有7測站空氣品質達紅色警示等級，集中在雲嘉南、高雄等地區；另外西半部有25測站達橘色提醒等級。
環保署說，今天宜蘭、花東空氣品質為良好等級；北部、竹苗及馬祖、金門、澎湖地區為普通等級；中部為橘色提醒等級；雲嘉南及高屏為紅色警示等級。
環保署指出，4日至9日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件差，須持續留意污染物累積情形；另外午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。
(中央社)
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