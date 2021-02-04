中信銀行4日發表「2021新春理財調查」，調查結果指出，雖受新冠肺炎疫情影響，仍有五成五的民眾預期年終獎金會維持以往水平或成長，但調查也顯示，沒有被疫情打亂理財行為的只占45﹪，僅三成九民眾理財時會設定年度理財目標，如退休規劃、醫療保險規劃等；中國信託銀行建議，民眾理財時應設立目標，盤點自身資金缺口，養成投資紀律，運用定期定額方式，逐步完成新年理財目標。

「2021新春理財調查」針對中信銀行財富管理客戶進行網路問卷調查，調查時間自2020年12月29日至2021年1月11日止，有效樣本884份。

根據調查結果，六成六的民眾規劃將年終獎金用於投資理財規劃，理財工具的選擇上，多數民眾偏好股票、基金與新臺幣存款，選擇新臺幣存款作為理財工具的占比，則有逐年下降的趨勢，顯示民眾對於理財工具的配置更加積極，但只有三成九的民眾會設定理財目標，中信銀行建議，民眾應檢視自身理財需求，做好人生各階段目標的規劃。

過去一年受到疫情影響，加速客戶行為由線下轉至線上，26％的民眾在金融行為與理財規劃上，「數位工具或線上操作使用增加」有顯著影響。中信銀行建議，針對偏好基金作為理財工具的民眾，可使用「智動GO」智能投資平臺，提供資產增值、目標投資及退休規劃三種功能，運用AI演算技術，協助使用者監控市場與目標達成進度，自動調整投資組合，提供最新規劃建議，同時具有分帳管理功能，達到專款專用的效果。

除此之外，新年即將來臨，孩子會收到不少紅包，父母在啟動年度資產規劃時，可以同時教導孩子理財、控管收支的觀念，中信銀行新推出「未成年線上開戶」功能，未成年客戶只要年滿7歲、未滿20歲，並領有國民身分證與第二證件（健保卡、護照），線上填好資料並上傳本人與父母雙方（或法定代理人）證件，線上驗證身分，無需跑分行即能線上申辦My Way數位存款帳戶與網路銀行，使用轉帳、買基金等金融服務。

對於有更多理財需求與財務規劃的民眾，中信銀行各分行提供「全方位家庭理財健診」服務，涵蓋退休、財富傳承、目標理財、子女教育金、醫療、家庭責任等理財規劃，協助客戶在人生不同階段，完整規劃各項理財目標，

(工商 )