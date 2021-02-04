太古汽車集團攜手其他內湖科技園區的公司，一同參加第四屆內科千人捐血活動，除號召公司同仁參加之外，也邀請旗下品牌顧客及鄰近的公司行號，一起捲起袖子參加千人捐血活動。第一次參加內科捐血活動的我們，在捐血中心人員的嚴格把關，淘汰率超過20％的情況下，太古汽車捐血站共有53人通過層層審核，共捐出78袋血，數量遠超出捐血中心人員事前的預估。

台灣由於面對少子化和人口高齡化，再加上疫情的衝擊，去年各地的捐血中心常處於缺血的狀況，每日血液存量多處在黃色的偏低等級，部分血型更是出現紅色警戒急缺狀態，存量4天內就會用盡。特別是農曆年前後，由於天氣冷，心臟血管疾病以及胃出血人數增多，加上年節假期長，捐血人數變少，由於天氣冷，感冒民眾多，再加上年節假期長，捐血人數大幅減少，因此內科發展協會特別在今年的捐血月，號召園區內的公司行號，分別在19個地點募集熱血，用實際行動支持第一線的醫護人員。

太古汽車集團在台成立超過40年，業務遍及北、中、南，「並肩攜手 共屢承諾」一直是太古汽車集團秉持之永續發展理念，希望以實際的社區關懷行動落實企業社會責任。延續早期對自然環境的維護活動，到深入偏鄉學區的社區保育、藝術欣賞活動，今年將透過社區關懷小組，善用當地資源與力量，共同攜手為當地社區盡一份心力，更重要的是能結合社區每一個份子共同謀求彼此的互惠與共好。

(工商 )