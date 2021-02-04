《揭大歡喜》舉行線上世界首映，吸引數百名荷蘭觀眾欣賞。（海鵬提供）

第50屆鹿特丹影展日前登場，台灣電影《揭大歡喜》3日深夜舉行線上世界首映，吸引數百名荷蘭觀眾欣賞，更於映後與導演魏瑛娟、陳宏一進行Q＆A，提問相當熱烈。觀眾對這部改編莎翁名劇的台灣電影充滿好奇，除劇情繽紛熱鬧外，有人更好奇片中「C門町」（現實中的西門町）真是如此多彩多姿嗎？並在一聽說西門町是年輕人、LGBTQ聖地，大家都表示想來台灣玩。曾在台北念書的影展策展人謝楓（Sheldon Kraicer），對陳宏一將「C門町」變成「無網絡試辦區」感到有趣外。最驚人的是，片中青春洋溢、老歌新唱的台語金曲〈青春嶺〉竟瘋狂吸粉，成為該片一大亮點，除觀眾讚不絕口，華裔影評人陳智廷（Timmy Chen）更撰文盛讚「青春嶺頂自由行」歡快情緒貫穿了全片，讓人「重回自由、愛與和平」。

《揭大歡喜》是劇場名導魏瑛娟的電影處女作，也是導演陳宏一執導的第五部劇情長片。魏瑛娟畢業於美國紐約大學劇場碩士，被視為「莎」學翹楚。該片靈感雖來自莎劇，魏瑛娟卻創意大發、顛覆400年莎翁劇史，將當時所有女性角色只能由男性扮演的傳統，改為「全女性飾演」，更預言不久未來「無性別」將成為風潮，創作觀點十分有趣。該片入選鹿特丹影展「大銀幕競賽」，昨晚世界首映後，立刻獲得英國媒體《電影評論》盛讚「令人耳目一新」，影評人馬特拉西亞（Alex Matraxia）更大誇該片美術指導梁碩麟「表現傑出」，更讚賞電影獨樹一格。

《揭大歡喜》昨夜世界首映，是鹿特丹（影展官方）、溫哥華（策展主持人）以及台北（兩位導演），同步歐、美、亞跨洲連線進行，進行至午夜時分才告結束。觀眾除對該片「將莎翁名劇搬到台北西門町」的奇想感到驚奇，片中翻轉莎劇過去不允許女演員演出，並改為「全女性演出」紛紛豎指大讚。尤其片中將西門町描述為「亞登森林」，一個沒有WIFI的烏托邦世界，更讓人充滿了嚮往。華裔影評人陳智廷還特別介紹西門町「既年輕又充滿活力，既傳統又時髦」，更指出「紅樓是台灣LGBTQ社群的中心」，吸引許多觀眾好奇。來自鹿特丹伊拉斯姆斯大學預科中學（Erasmiaans Gymnasium）的70多位師生昨晚看得十分開心，不僅許多學生表示想來西門町，老師更對台灣金曲〈青春嶺〉大誇「好聽，好喜歡」。

《揭大歡喜》首次影展線上Q＆A，經驗前所未有，讓導演陳宏一魏瑛娟一度很緊張。陳宏一在答問時表示，選在此時拍攝電影《揭大歡喜》，無非希望打破大家對性與性向的既定觀念。魏瑛娟則強調「愛最大，超越一切界線」，希望電影帶給觀眾談戀愛的溫暖與快樂。女主角謝沛恩更應邀首映前預錄跟觀眾打招呼，她不僅分享自己「扮男人」的有趣經驗，提到為演出該片「當了好幾個月男人」，更引發哄堂大笑。謝沛恩親切自然的表現甚得觀眾喜愛，大家都好奇她英文怎能說得如此之溜。《揭大歡喜》預計在鹿特丹影展將吸引近3000位觀眾欣賞，並於3月12日在台上映。

(中時 )