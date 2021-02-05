農曆年即將來臨，拜年當然少不了禮盒，不僅要準備送禮，更是年假期間吃吃喝喝的重要主角，雖說零食點心都不屬於天然食物，食用時應該適度酌量，但到底哪種禮盒最罪惡呢？

本刊特別找來網路票選2021年最受歡迎的零食禮盒前五名，分別是鳳梨酥、肉紙、肉鬆蛋捲、鳳凰酥、堅果塔，邀請營養師夏子雯、程涵宇一起分析、評選，列出她們認為最地雷的禮盒排行榜。

糖尿病或腎臟病患若要吃零食，建議先諮詢醫師，以免攝取過多碳水化合物、鈉，而加重病況。圖為醫師講解糖尿病飲食須知。（圖／台灣基層糖尿病協會提供）

「我覺得鳳梨酥最恐怖！」夏子雯說，以知名的鳳梨酥品牌為例，每顆45公克重，熱量就高達200大卡左右，大約等於半碗飯，成分包括麵粉、進口天然奶油、蛋、砂糖、鳳梨、冬瓜、鹽，這樣的成分排列組合也暗藏玄機。

營養師夏子雯認為，鳳梨酥的熱量、油脂都相當驚人，吃多了容易增加心血管的負擔。（圖／夏子雯提供）

夏子雯說，通常成分都是依照比例排序，所以可知麵粉比例最高，其次就是進口天然奶油，查閱營養標示可以發現，脂肪含量高達19.2公克，「其中最主要的就是飽和脂肪，這會導致人體的壞膽固醇升高，容易使血管阻塞，進而罹患心臟病或中風，所以高血脂患者要格外當心。」

不只如此，由於鳳梨酥的碳水化合物高，糖尿病、三高患者也都不可吃太多，「大約吃一顆就好，如果想控制熱量，當天就要減少吃半碗飯，同時搭配一些川燙蔬菜，來平衡鳳梨酥的高油脂。

營養師程涵宇認為，無論吃什麼，都應該適量，才是健康之道。（圖／程涵宇提供）

程涵宇營養師則幫鳳梨酥緩頰，「仔細看鳳梨酥的營養標示，竟然發現含有膳食纖維耶！可見真的有鳳梨跟冬瓜。」不只如此，知名鳳梨酥採用的是進口天然奶油，雖然脂肪量高，但起碼不含反式脂肪，所以也建議查看營養標示後，再選擇鳳梨酥品牌。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)