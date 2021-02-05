無黨籍高雄市議員黃捷罷免案明天投票，民進黨副祕書長林飛帆昨在臉書發文，指黃捷若被罷免，就是港區國安法第一個成功DQ（取消資格）的民選議員「不是在香港，而是在台灣。」國民黨前立委孫大千上午在臉書發文，痛批林飛帆到底還要消費香港到什麼時候？並指林的說法是有四個矛盾的低級騙術。

孫大千說，2020年的總統大選，民進黨利用香港反送中事件，灌輸台灣年輕世代芒果乾，最後贏得政權。現在食髓知味，連罷捷案都想要借助香港的力量，煽動仇中情結，力求過關。曾幾何時，香港議題竟然成為了民進黨恐嚇人民，掌握權力，和渡過難關的提款機。

孫大千表示，林飛帆的低級騙術中的四個矛盾：

第一，香港民主運動對民進黨貢獻良多，為什麼蔡英文始終不敢制定難民法來收容香港的異議人士？

第二，罷免黃捷，是依據中華民國選罷法的相關規定，和港版國安法有什麼關係？

第三，照林飛帆這種鬼邏輯，民進黨籍的王浩宇被罷免掉，算不算是港區國安法第一個成功DQ（取消資格）的民選議員呢？

第四，同樣是綠營民代，民進黨籍的王浩宇和無黨籍的黃捷為什麼受到的待遇會差這麼多呢？

(中時 )