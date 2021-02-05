警友會佳里辦事處主任周文雄（右）致贈加菜金，佳里所長陳建宏代表領取。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

農曆春節將近，為感謝台南市佳里警分局警察同仁一年以來的辛勞，大台南警察之友會佳里辦事處主任周文雄5日上午9時率副主任黃景楓、幹事潘文琛等人，代表佳里辦事處親赴佳里警分局，贈送慰問品及加菜金，以及對即將到來的「春節」期間治安維護重責加油打氣。

周文雄表示，身為警察之友會的一員，深刻體認警察是社會安全穩定的第一道防線，是治安的守護者，平時工作本來就非常的繁重，遇到「過年」這樣重要的節日更是得繃緊精神，以因應各種未知的可能狀況，箇中的感受實非「辛苦」二個字所能形容，所以特別在年節前親致加油打氣之意。

佳里警分局同仁對於佳里警友會長期以來的支持與鼓勵，直呼「揪感心」，一向以「工頭」自稱的分局長甘炎民代表所屬同仁，向周文雄主任所率領的佳里警友會致上誠摯的謝意。

甘炎民表示，相信同仁都深知警友會對警察的好，可以說是點滴在心頭，如果不是因為在防疫期間的話，肯定會來個大大的擁抱，相信充滿情義的擁抱，定會勝過千言萬語。

甘炎民也期勉警察同仁務要克盡職責、堅守崗位，擔負起守護治安的重責大任，本著依法行使職權的精神，保障基本人權，貫徹警察的責任感，發揚警察的榮譽感，市民自會有安全感，落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的仼務主軸，讓民眾都能快快樂樂的安心過好年。

(中時 )