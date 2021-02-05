趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

前高雄市長韓國瑜勸進，中廣董事長趙少康宣布重回國民黨，並表態參選黨主席。一份綠營內部民調顯示，國民黨主席競爭者中，「韓趙結盟」無人能敵；國民黨支持者中，有41.9%支持趙少康，朱立倫獲得34.9%，江啟臣和連勝文則各有7.1%、4.8%的支持。

據《三立新聞網》報導，該份綠營內部民調，朱立倫、趙少康、江啟臣、連勝文等4人，誰比較適合擔任國民黨主席？全體選民民調顯示，朱立倫獲得逾41%的支持，大幅領先其他人，趙少康支持度為18%，其他人的支持度連兩成都不到。

若從該民調進一步檢示「國民黨支持者」，趙少康則獲得41.9%的支持，朱立倫則掉到34.9%。若人選由趙少康換成韓國瑜，朱立倫和韓國瑜的支持度接近，朱立倫33.3%、韓國瑜為29.0%。若是韓國瑜參選黨主席，在國民黨支持者中，朱立倫則微幅領先韓國瑜4.3%。但不論是哪種組合，江啟臣、連勝文都敬陪末座，且落後甚多。

綠營該份民調顯示，趙少康比韓國瑜更受到「國民黨支持者」的青睞，支持度領先朱立倫7%，代表黨主席之戰「韓趙結盟」勢力驚人，一舉邊緣化江啟臣和連勝文。

(中時新聞網)