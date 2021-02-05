一對新婚夫婦22日在俄羅斯莫斯科州弗拉索沃村（ Vlasovo）的一家鄉村俱樂部慶祝他們的大喜之日，結果突然有新娘方邀請的賓客在現場連續開了6、7槍，造成新郎和新郎的哥哥2人當場身亡，目前嫌犯已遭到警方逮捕拘留。

根據《鏡報》報導，34歲的新郎拉杜˙科迪尼亞努（Radu Cordinianu）和36歲的弟弟菲利浦˙科迪尼亞努（Philip Cordinianu）在婚禮慶典的第2天，因拉杜與2名疑似兇手的阿列克謝（Alexey D）和弗拉基米爾（Vladimir D）之間發生爭執而被槍殺。

據瞭解，這原是新娘克莉絲蒂娜（Christina）和新郎拉杜在莫斯科鄉村俱樂部的婚禮，上述2名兇嫌為女方邀請的賓客，疑似因為在現場和新郎發生衝突，突然在現場連續開了6、7槍，造成拉杜和36歲的哥哥菲利浦（Philip Cordinianu）當場中彈身亡。目前2人已被拘捕，詳細開槍原因正在調查中。

克莉絲蒂娜瞬間從人妻變成寡婦，她痛苦地在Instagram寫下：「沒有你，我心愛的男人，我怎麼活？我將永遠是你的妻子，我保證。你是我的唯一，我們將永遠在一起。好好睡吧，親愛的，我會努力熬過這段痛苦的。」許多網友對這位喪偶的新娘留言表示慰問，希望她能堅強振作起來。

(中時新聞網)