高雄市議員黃捷罷免案6日投票，投票結果出爐後，黃捷確定安全過關。不過資深媒體人唐湘龍認為，這對罷免方的氣勢不會有太大影響，反而民進黨會趁勢收割，壓縮其他綠營小黨在高雄的活動空間，而罷捷失敗也不會影響之後的「割萊委」行動，他更點身處藍營優勢選區的名立委陳柏惟和吳思瑤可能會遭到罷免，且若「割萊委成功」，2022和2024選舉都有可能變天。

唐湘龍今(6日)在網路節目《Yahoo TV》中表示，罷捷沒有通過，對罷免方的氣勢也不會有太大影響，並指藍營在鳳山策動罷免本來就不容易，韓國瑜好不容易贏了，但在被罷免的時候卻被罷得很慘，而黃捷罷免案的過程中，藍營只是藉著在高雄操兵。

唐湘龍指出，雖然罷免沒成功，但罷免方包括許多藍營政治人物，已經藉著罷免案為2022年暖身，他更預測2022年藍營在高雄的選情不弱，且因為罷韓和許議長輕生，對藍營都是很大的心理創傷，藍營本來就在找機會化悲憤為力量，「在高雄失去的公道，要在高雄討回」。

至於全力支持黃捷的民進黨，唐湘龍則認為，他們則能藉此收割戰果，並對外稱他們保住黃捷，大綠收割小綠，假幫忙真收割，他也預測在在高雄地方政壇上將不再會有小綠活動的空間，且所謂的小綠在經過罷免案後都會被收割，小綠若想連任，或參與2022選舉，最好趕快選邊站，而靠向大綠是唯一出口。

罷捷失敗對藍營也不算什麼，唐湘龍分析，重點是藉黃捷練兵突出反萊豬公投，並以此作為2022選舉反民進黨的主軸，罷捷只是一個練兵的過程，凝聚士氣，並讓反萊豬公投能一舉通過，使2022年地方選舉有一個清楚的主軸，才能讓藍營和在野力量重新集結。

唐湘龍更直言，罷捷失敗並不代表割萊委不會成功，因為這和選區特性有關，陳柏惟和吳思瑤都處在偏藍的選區中，而且他們上次其實都贏的很驚險，如果不是因為藍營士氣太弱；不是2020民進黨扛著反送中的招牌，並讓蔡英文拿到817萬票，他們要當選很困難。

最後，唐湘龍也說，在藍營優勢選區，要罷免兩個勉強當選的深綠立委相對容易，加上反萊豬議題，有很強的中產階級社會動能，即使黃捷罷免沒過，他估計若這股動能起來、組織訓練起來，藍營重新集結，加上趙少康回歸，都能對藍營產生情緒催動力量，甚至還能讓非藍營的力量，也在反萊豬的立場下集結，使之更勝以往，「看藍營團結的氣勢，不必看罷捷，看之後割萊委的動能，如果割萊委成功了，不只2022，連2024變天的機會都很大」。

(中時新聞網)