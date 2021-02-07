高雄罷捷案遭封殺，藍營傳出暫緩推動罷免萊委意見。不過國民黨立委李貴敏表示，在民進黨一黨獨大的情況下，只要民進黨想要的東西，都可以在立法院強行表決通過，絲毫不顧民意的趨向。臺灣民眾民意的表達，其實只剩下公投和罷免兩種途徑。

李貴敏強調，罷免案的行使之所以重要，就是提醒民意代表不要以為選上就能為所欲為，只重視黨意，不重視民意，罷免正好是一個手段，讓不適任的民意代表出局。

她也批評，這次罷免案最遺憾的是，民進黨把罷免案這種直接民意的表達，從原本的是非之爭轉型為政黨對決；還抹黑罷免案的發動就是報復性罷免，想要轉移焦點、模糊焦點。已對臺灣民主造成傷害。

李貴敏今天與青年志工一同到內湖湖光市場，繼續推動反萊豬公投連署。李貴敏說，任何議題都可以討論；但罷免門檻降低，也是當初民進黨自己提案修的法，所以現在不適宜因人設事，說變就變。

李貴敏也表示，罷免萊委其實是一個很單純的民意表達，也會對民意代表造成很大的拘束作用，要求執政黨政策不可以背離主流民意。最後的罷免投票，也都是憑自己良心，認為對的事就勇往直前去做，就是推動罷免案的最基本精神。

(中時 )