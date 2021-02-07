鳳山少女遭霸凌案件，在影片中先動手呼少女巴掌的黃姓男子（19）歲，凌晨被人押到一處墓園私刑圍毆，受傷送醫。據了解，霸凌事件曝光後，警方曾經告誡黃男不要單獨行動赴約，沒想到黃男根本不當一回事，不肯聽勸私自出門，馬上就出事。

鳳山少女遭到集體甩巴掌、輪流潑灑飲料的影片4日曝光後，隔天網路立刻出現「通緝令」，有網友將帶頭嫌犯黃姓男子的臉書截圖，並且撂話「各位有看到他打給我，我現在要抓他」，黃男因為恐懼，離開鳳山住所，借住小港區一位朋友家。

據《聯合新聞網》報導，霸凌案爆發，警方先後逮捕9名涉嫌男女，辦案人員擔心節外生枝，還特別警告黃男，如果有人為了此案要找你出門，請務必通知警方，不要輕易單獨赴約。但黃姓男子不以為意，還一邊玩手遊，員警甚至寫下派出所及所長電話，留下字條給黃男。沒想到，黃男根本不當一回事，昨晚單獨出門赴約，遭圍毆打斷手送醫。

據指出，黃姓男子事後透露，對於霸凌少女一事感到十分後悔，又碰上以前認識的方姓男子找他出來談，才答應赴約，想說可以趁此機會道歉，不料遭到圍毆。黃男表示，在場動手的人，只認識4、5人，究竟是被誰打了，他也不清楚。

警方調查，黃男與邀約的方姓男子的確為舊識，方男透過通訊軟體主動聯繫黃男，表明要協助，但方本身就曾經涉街頭暴力事件，動機待查明。現場約20人在少女與父親離開後，圍毆黃男，初步排除為幫派份子，但究竟是看熱鬧臨時起意，還是原本就有計畫設局，仍有待釐清。

(中時新聞網)