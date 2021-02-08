你可能不知道，當前全台有登記的寺廟、教堂，密度比便利商店還高！ 以往，銀行的角色，主要是協助宗教團體收款，但在金融科技蔚為風潮之際，兩者開始緊密連結。有的宮廟開始規劃ATM進駐，可機上點光明燈、安太歲，你也可嗶悠遊卡、一卡通捐香油錢、買周邊商品，甚至辦張宗教聯名卡，隨身攜帶保平安。農曆春節將至，拜廟、祈福更是熱門行程。《遠見》獨家專訪南投竹山紫南宮、雲林北港武德宮主委及團隊，為你解構「神明金流學」的奧妙！

「這裡可以刷悠遊卡耶！」在雲林北港朝天宮，一位母親帶著孩子捐獻香油錢的時候，驚喜地發現悠遊卡及一卡通機，掏出卡片「嗶」一下就可捐獻。

場景跳到新北市，不少信眾來到蘆洲湧蓮寺，拿著手機在天公爐繞三圈，這看似異常的舉止，其實是在領「數位錢母」。

信仰，是民眾生活日常一部分。據統計，全台登記寺廟、教堂達1.5萬座，密度比便利商店還高。不過，許多宮廟每年光是春節，就收受破上億現金，除了有運送、管理風險，也造成廟方人員行政上的負擔。

凱基銀行法金產品發展處資深副總經理盛嘉珍指出，宮廟與銀行之間，如果光只有存款業務往來，容易衍生為利息的價格戰。因此，為了部署新商機，宮廟成為金融業者搶入的新興場景。

商機1〉ATM不光領鈔，還能點燈、安太歲

永豐銀行2015年以ATM進駐宮廟，各據點的ATM也可提供點光明燈、安太歲等，在市場一炮而紅。

2020年，國泰世華銀行也跟進，與北港朝天宮、台中南天宮等20家廟宇合作，可點文昌燈、財神燈、貴人斗等。朝天宮旁的全家，有著全台「最神氣」的ATM「林祖媽」，小媽祖廟造型效果吸睛，推出之後，二、三個月間提存交易量增加兩成。

「當我們介紹，我們全省有近5000台ATM，等於有近5000個解說員，廟方眼睛都亮起來了。」國泰世華資深副總經理鄭有欽，偕同信用卡暨支付金融部經理許宏維及團隊一同推廣，發現有許多宮廟不善行銷，將來當ATM在「交易進行中」這段空檔時，能放上各種宮廟節日活動，做為廣宣平台。

國泰世華還跟通路合作，目前只要在全聯點燈，可限量獲得福利點數，狂打婆婆媽媽牌，將神明經濟學，經由多重合作，增加綜效。

ATM還能提升在地人認同感。北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，北港出外工作人多，異鄉子弟雖然不能及時返鄉，也能透過藉由ATM點燈，支持家鄉信仰文化。

商機2〉電子票證、行動支付，輕鬆嗶一下</b></font>

現在，在宮廟內，嗶悠遊卡、一卡通即可捐香油錢、買周邊商品。但回溯過程，實屬不易。一卡通票證公司資深協理王俊平說，當時就有廟方猶豫，「沒有投現金，關公看不到誠意！」他開導對方：「神明會聽得到『嗶』的感應聲！」

凱基銀行則往南部開拓新藍海。2019年協助台灣首廟天壇、嘉邑城隍廟、台南市關帝殿等五大宮廟，導入悠遊卡、信用卡、Apple Pay等扣款服務。

「南部宮廟的廟務人員相對高齡，需要時間接受新科技，」盛嘉珍說，凱基遂以普及率最高的悠遊卡，做為「無痛接軌」的銜接，讓民眾透過悠遊卡捐獻宮廟，由凱基銀與悠遊卡協助廟方收款及入帳，凱基再提供各項帳戶服務，深化既有客戶服務。

第一家上線的是台灣首廟天壇。台灣首廟天壇祕書陳淑鈴說，給香客多元支付選擇，信眾也覺得方便，現在，10位香客中，就有3位使用悠遊卡支付；廟方內部管理來說，有清楚對帳單，帳務也更加一目瞭然。

其後，凱基協助嘉邑城隍廟導入悠遊卡，成為嘉義市第一個導入電子支付的示範宮廟，希望拓展此一服務模式，還有機會提供主委等地方鄉紳做財富管理。

此外，場景也逐漸擴展到宮廟外。宏碁旗下的酷碁公司、一卡通、以及北港武德宮，共同推出穿戴式支付產品佛珠「珠運通」，手帶著佛珠，就可以進行一卡通支付，坐公車、便利商店買東西。

珠運通還特別請法師以佛教儀式加持。王俊平說，如此除了涵蓋基本宗教範疇，刷新一卡通在長輩只能搭交通運輸的印象，還能將信仰自然而然融入生活。

商機3〉宗教聯名卡，神明護體好安心

宗教聯名信用卡是銀行更早看準的商機。其特別之處在於，每當客戶消費，銀行就會提撥一定比例回饋，捐贈給合作的宗教團體。

國立聯合大學客家研究學院院長林本炫，長年研究信仰與民俗文化指出，中信銀可說是宗教聯名信用卡鼻祖，20多年前中信希望一舉提振信用卡業務，因此想到與慈濟合作。推出後，果然受到信眾的力挺，發卡量彎道超車，之後其他銀行競相模仿這個模式。

另一類廣受歡迎的，為有廣大信眾媽祖的聯名卡。目前市面上包括台企銀與朝天宮、台中商銀和華南銀行與大甲鎮瀾宮、合庫與鹿港天后宮合作。

為了強化卡友對宗教信用卡的認同感，銀行們紛紛各出奇招。台企銀2017年推出的北港朝天宮認同卡，除了每張都經過香爐加持外，特別將朝天宮萬年爐香灰置入卡片背面「出入平安」四字內。

不過，台企銀董事長黃博怡坦言，朝天宮曾反映，此卡推動的成果不盡理想。為了讓這張卡重生，去年疫情爆發後，雙方聯手鼓勵在地消費，在國內觀光、餐飲等六大內需市場消費，就有1.05％回饋，將信眾虔誠力量轉化為卡友忠誠度，剪卡率僅一成，有效卡率約六成，消費也相較前一年度增加17.18％。

黃博怡說，宗教信用卡有如攜帶護身符寓意，讓持卡人感到獲得媽祖或其他神明的保佑，且受眾特別有凝聚力，不會隨意剪卡，使用率也較高。

商機4〉虛擬貨幣，鏈起數位信仰圈

中華科技金融學會祕書長劉湘國說，近兩年將社區虛擬貨幣的新穎觀念，向湧蓮寺推廣，與新北幣結合，發行數位式招財錢母。民眾可透過定期領錢母活動，獲得免費新北幣，到附近商圈消費兌換，增加在地連結。而湧蓮寺，也希望透過數位工具，拉近跟年輕人距離。

以信仰出發，輔以金融科技，鏈結地方生活，信眾由此接觸到金融機構，宮廟也能推廣信仰文化。

本文作者：沈瑜

(本文摘自《遠見雜誌2月號416期》)

《遠見雜誌2月號416期》

(中時新聞網)