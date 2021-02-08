駐日代表謝長廷長期待在日本，偶爾也想念台灣味，近日他在東京郊區找到「蚵仔麵線」，雖然已被改良，但大粒蚵仔加上濃郁湯頭，味道鮮美。不過，眼尖網友發現，在台灣的銅板價小吃，在日本一碗竟要1300日圓（新台幣約340元），直呼「好貴喔！」

謝長廷昨（7）日在臉書表示，最近懷念起台灣的蚵仔麵線，聽說東京郊區有一家蚵仔麵，趁著假日也順便運動，走了相當遠的路去嚐鮮。

有別於台灣的蚵仔麵線，日本用的麵條是八割喬麥麵，謝長廷也分享食記，「大粒蚵仔配上蔥白豆醬，湯頭濃郁，味道真的鮮美。」

謝長廷在東京郊區找到一家蚵仔麵，於臉書分享食記。（圖／摘自謝長廷臉書）

網友表示，「看起來不錯吃」，大讚台灣的小吃真的便宜又好吃，只要出國久了都會懷念，但也有人無法接受改良版的蚵仔麵線，說「這不是麵線」「拉麵無誤」，認為表現得差強人意。另有人推薦中國城有麵線糊，再加蚵仔、香菜可解鄉愁。

不過，一碗要價1300日圓，也讓網友直呼「沒幾顆要1300好貴喔」，而台灣常見的「鍋燒烏龍麵」，一碗也要1350日圓。

謝長廷在日本吃的蚵仔麵一碗要價1300日圓。（圖／摘自謝長廷臉書）

(中時新聞網)