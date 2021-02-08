農曆春節將至，小朋友最期待的就是領紅包，不過一名網友表示，到了要包紅包給晚輩的年紀，許多人可能會因為薪水不多，索性就不包了，他好奇是不是因為這樣，愈來愈少人包紅包？對此，不少網友紛紛贊同，認為不少親戚變相地在比較紅包數量，「真的看不懂在幹嘛」。

原PO日前於PTT八卦板分享自己的看法，小時候過年最期待就是領紅包，即便裡頭的金額不多，但拿到總是會很開心。原PO進一步表示，自己已到了要發紅包給晚輩的年紀，雖然有一份穩定的工作，但收入卻不多，他感嘆除非是自己捨得將自己的年終拿出來「散財」，不然包個200元不如別包了，因此好奇問「過年是不是愈來愈少人發紅包了？」

貼文曝光後，不少網友熱烈回應，一致認為今年受到新冠肺炎疫情影響，真的很多行業的人沒有年終獎金可領，就算有包也是意思意思，若真的能力無法負擔，就不要勉強了，因此有網友提出，購買一本200元刮刮樂，讓親友靠自己手氣，也能帶動過年氣氛。

另外，也有人認為，包紅包的習俗本是討吉祥，但卻淪為親戚間茶餘飯後討論的話題，私下比較紅包包多少、拿了多少包、算計有幾個小孩，要包多少才會回本不虧錢，「整個都歪了，真的看不懂在幹嘛」，因此認為乾脆彼此間協議好，雙方都不包，少了比較外，也不會打壞彼此間的感情。

(中時新聞網)