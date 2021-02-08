全國基層農會將在2月21日代表改選，這場選舉攸關理事長、總幹事人選，今天（8日）「五結草笠仔會」指有幽靈人口、買票行情動輒5000元，要求檢調介入。

各農會是在2月21日代表改選，3月2日代表大會選出理事、幹事，3月10日選出理事長，再由理事長遴聘登記候聘的總幹事。

五結鄉約有2500名會員，將選出45名代表，因此21日的選舉與誰是理事長、總幹事有直接關聯，五結鄉農會登記候聘的總幹事有農會會計主任游偉榛、農會利澤辦事處主任郭慶寺等2人。

五結草笠仔會今天在二結王公廟集結，眾人高喊「2月21農會改革！農民做主！」會長林文聲表示，近來接獲農民反映，指出現許多幽靈人口，且是移籍在某候選人的親屬家中，幽靈人口的出現勢必影響選舉結果，地方更傳聞代表改選一票的行情叫價到3000元至5000元。

宜蘭地檢署表示，檢方成立查察賄選及暴力執行小組、選舉查察聯繫中心，近日也有到五結鄉農會等地舉辦法治座談，如有發現賄選情資或其他不法，歡迎到地檢署檢舉，檢方會即刻受理偵辦，也呼籲民眾勇於檢舉、拒絕賣票。

(中時 )