不動產研究機構Corelogic最新數據顯示，澳洲上周末房地產拍賣清出率（auction clearance rate）升至83.4％，優於前一周的77.2％，顯示該國周末房地產拍賣市場火熱。各大城市房地產拍賣清出率平均高於70％，其中墨爾本初步清出率更高達80.8％

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(工商 )

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