澳洲房地產拍賣市場 火熱 22:492021/02/08 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不動產研究機構Corelogic最新數據顯示，澳洲上周末房地產拍賣清出率（auction clearance rate）升至83.4％，優於前一周的77.2％，顯示該國周末房地產拍賣市場火熱。各大城市房地產拍賣清出率平均高於70％，其中墨爾本初步清出率更高達80.8％ 市售住宅用火災警報器2成不合格 恐失逃生黃金時間 南市推市場年菜外送 滿2000免運費 (工商 ) #房地產 #清出 #拍賣市場 #火熱 #拍賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車輛安全惹議 陸市場監管總局約談特斯拉 20:322021/02/08 財經 辦年貨顧防疫 侯籲逛市場戴口罩 04:102021/02/08 地方新聞 1月TAIFRI指數98.9 資產評價風險上揚 15:222021/02/08 財經 《生醫股》東洋攜手德國藥廠 開發歐洲Pegylipo市場 12:502021/02/08 財經 超輕度美少女冒險手遊《召喚×戰姬》事前預約正式開啟，同步釋出遊戲特色介紹 16:312021/02/08 科技 專家傳真－以中文進入東南亞電商市場 是好策略 04:102021/02/08 專題周報 元月營收開紅盤 雅茗-KY看好今年營運大躍升 15:312021/02/08 財經 工商社論》強化青年人理財觀與風險意識 04:102021/02/08 財經要聞 網傳拍賣蔬菜報廢成垃圾山 台北農產回應了 22:262021/02/08 生活 難敵進口 國產金鯧魚價格疲軟 04:102021/02/08 地方新聞 澳洲吃癟 G7憂得罪大陸 無限期延後擴組D10計畫 10:052021/02/08 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 砸426億購入！特斯拉宣布震撼消息 比特幣突飆5千美元 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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