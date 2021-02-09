汽車傳動系統廠—和大(1536)1月合併營收為6億977萬元，月增17.95%，由於電動車大廠產能需求持續增長，和大嘉義三廠預計年後取得使用執照並完成投產，和大表示，藉由產能稼動率提升及製程優化，可望帶動公司營運成長。

受惠於全球車市需求增溫，車用零組件及減速傳動機構產品出貨持續增加，挹注1月營收，和大1月合併營收為6億977萬元，月增17.95%、年增9.09%。

和大表示，新能源車、電動車將開始引領汽車產業新變局，和大工業技術已從傳統燃油車零組件轉型為綠能車減速傳動機構，目前已掌握歐、美、中、韓多家手機及科技大廠投入電動車商機之長期發展趨勢。

今年電動車大廠產能需求持續增長，和大工業嘉義三廠預計年後取得使用執照並完成投產，公司持續提高產能稼動率、製程優化進而增加產品良率，並以高精密度、高效率的研發製造維持產業競爭優勢，帶動整體營運表現更上一層樓。

為因應未來新增客戶需求，和大即將啟動嘉義第五、六廠建廠規劃，期待能在世界先端電動車市場佔有領導地位。

(時報資訊)