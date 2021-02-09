合庫金(5880)1月自結合併稅後淨利為16.73億元，年增16.75%，每股稅後盈餘(EPS)為0.12元，淨值報酬率(ROE)為8.46%，資產報酬率(ROA)為0.48%，獲利來源主要來自子公司盈餘成長，合庫金控及子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券2021年1月稅後淨利同步創下歷年同期新高。

合庫銀行2021年1月稅後淨利13.16億元，年增4.11%，主要係因財富管理業務手收持續穩定成長，以及金融商品操作收益優於2020年同期所致。

合庫人壽2021年1月稅後淨利2.58億元，年增95.45%，主要受惠於2020年底衝刺投資型保單業績及本年度財務操作收益優於2020年同期所致。

合庫證券110年1月稅後損益為0.76億元，年增1166.67%，主因經紀業務收益與資本利得增加所致，其中經紀業務營運量隨市場日均量大幅增加而同創新高。

(時報資訊)