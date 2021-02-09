改編自英國最陰森真實事件，名列全球十大鬼屋之首的「波麗萊多里鬼屋」即將搬上大銀幕！本片不僅入選西班牙SITGES奇幻影展，國際影評更是盛讚：「近期最棒鬼屋電影！」《波麗萊多里鬼屋》故事講述1930年代的英國，一位代理牧師與他的妻女搬進一座莊園後，卻發現這間屋子十分不尋常且怪事頻傳。「波麗萊多里」位於英國艾塞克斯郡的一個偏遠村莊，傳聞這棟房子原是一座修道院，因為一段修道士與修女的禁忌戀情曝光，讓兩人都遭受殘酷的懲罰，修女被活埋在牆裡，修道士則是被處以絞刑，往後房子便不斷傳出可怕的靈異現象，不是時常被莫名的力量拉下床，就是遭受無形手掌掌摑，牆上甚至出現來歷不明的潦草字跡，雖然該棟房屋已經意外燒毀，卻還是讓這間鬼屋充滿許多毛骨悚然的傳言。

《波麗萊多里鬼屋》正式預告於戲院搶先曝光，驚悚預告立刻成為熱搜話題，不少影迷上網發文詢問片名，甚至表示為了找出答案還想進場二刷同部電影，今日正式預告終於曝光，其中一幕媽媽與女兒在家中玩著一二三木頭人，看似是個溫馨場面，沒想到下一秒媽媽轉頭後，女兒竟憑空消失，令人全身起雞皮疙瘩！網友們看完預告後更是留言表示：「看完覺得超毛…」、「超久沒有鬼屋電影，好期待！」恐怖驚悚電影《波麗萊多里鬼屋》由導演克里斯多佛史密斯執導，他透露：「我想這很可能是繼我拍《噬血地鐵站》後最恐怖的電影，有些場景真的會讓令人感到可怕，我認為鬼魂是隱藏在角色之中的東西，所有的鬼都是來人物裡頭邪惡的一面。」《波麗萊多里鬼屋》3月12日在台上映。

《波麗萊多里鬼屋》正式預告。(影／取自YouTube)

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