110年新年春節將近，縣長徐耀昌為激勵警察局同仁工作士氣，特地頒發局春節慰問加菜金，並帶領縣府團隊提前於2月8日18時整蒞臨警察局與同仁圍爐吃火鍋。徐耀昌透過視訊互動與各分駐(派出)所同仁共同圍爐，並親自向大家介紹本縣各鄉鎮的特色料理，如客家小炒、薑絲炒大腸及蘿蔔絲煎蛋等，其中苗栗縣三灣的客家小炒還榮獲全國第1名，蘿蔔絲煎蛋也代表了客家人克勤克儉的精神。內外勤員警齊聚一堂享用熱騰騰的圍爐火鍋，氣氛熱鬧溫馨。

苗栗縣長徐耀昌警局圍爐，介紹客家美食視訊向員警家人致謝超暖心。(苗栗縣警局提供)

苗栗縣長徐耀昌警局圍爐，介紹客家美食視訊向員警家人致謝超暖心。(苗栗縣警提供)

縣長徐耀昌透過視訊對於過年仍要執勤，維護交通治安的同仁表示辛苦與感謝，亦過無線電系統向警察局所有執勤的同仁拜年。此外，苗栗縣5個警察分局亦同時在駐地辦桌圍爐，並向縣長介紹幾道本地特色料理，有紅棗雞湯、尖山南瓜炒米粉、客家古早飯等，都是在地有名的美食。

苗栗縣長徐耀昌警局圍爐，介紹客家美食視訊向員警家人致謝超暖心。(苗栗縣警局提供)

苗栗縣長徐耀昌警局圍爐，介紹客家美食視訊向員警家人致謝超暖心。(苗栗縣警局提供)

現場還安排縣長與員警的家人視訊，過程中建議同仁要趁春節連假帶妻子出去走走，以感謝警眷的付出；另有剛分發至苗栗的女警，向遠在高雄的爸爸視訊祝福，縣長亦向渠父親保證會好好照顧同仁，請他放100個心。員警家人對於縣長對警察的肯定及關愛覺得揪感心，縣長則代替縣民感謝員警與家人們的辛勞，場面溫馨感人。

分駐(派出)所同仁表示以前過年只能吃便當或便利商店微波食品，第1次可以在派出所享用如此好吃的火鍋與苗栗在地特色料理，感覺就像在家裡吃年夜飯，感受到縣長及警察局長滿滿的愛心。

警察局局長周煥興表示，除了感謝各級長官對警察的厚愛，也感謝同仁們的辛勞付出，同時也期勉執勤人員在這段重要節日期間竭盡所能，共同維護良好的治安、交通及安居環境，讓民眾能安心的過一個好年。

(中時新聞網)