中廣董事長趙少康宣布爭取國民黨2024年總統初選提名，面對前主席朱立倫、新北市長侯友宜等潛在對手，他表示「看好我自己」，並聲稱「新北市長侯友宜是強力潛在對手」。對此，資深媒體人韋安今(9日)在臉書表示，其實關於2024，需不需要侯友宜出戰，就看3個需要。

韋安9日在臉書說，趙少康宣佈要選2024，大家又去問侯友宜的想法，其實侯面對的選擇，根本沒有外界想像的那麼複雜，他只要把新北市政做好，然後連任就好，關於2024，就看3個需要，包含國民黨需不需要侯出戰，或是推出一個沒有機會贏的人、泛藍民眾需不需要侯友宜出來，或是讓綠營繼續執政，以及多數民意需不需要侯友宜，換個口味，讓台灣有個選擇的機會。

對此，韋安認為，其實侯友宜不用選擇，做選擇的是別人。然而，對於，趙少康宣布角逐總統提名初選，侯友宜9日表示，相信國民黨裡面能做事、肯做事的人，只要他有心力，跳出來承擔更多責任，我們都給予滿滿的祝福。

侯友宜表示，自己新北市長任期還有2年，這2年會好好做事，讓新北市所有的建設能大幅改變，這是每一個人在工作角色上應扮演的位置，每個人各司其職，為台灣盡力、團結中華民國，為現在每個人應做的事情。

(中時新聞網)