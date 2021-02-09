中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，除透露自己不排除參選黨主席，昨日（8）更宣示將直攻2024總統大選。根據一份最新網路民調顯示，有超過4成的網友，認為趙少康適合參選總統；至於趙少康主張特赦陳水扁，但必須滿足3個條件，則有5成網友表示認同。

入口網站《YAHOO》以「趙少康想選總統，你覺得適不適合？」為題進行網路投票，投票時間為2月9日至14日，截至今(9)日下午6點，已有近超過1萬名網友參與投票，結果顯示，認為非常適合的網友有41.5%，還算適合的有19.1%，不太適合的有11.9%，而認為非常不適合的則有22.7%，另外有4.8%網友沒明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於趙少康主張藍綠和解，是否有機會達成，認為機會很大的網友有13.4%，認為有些機會的有15.8%，覺得機會不大的有 32.8%，而認為沒有機會的網友則有34.5%，此外還有3.5%網友沒明確表示意見。

至於趙少康主張可以赦免陳水扁，但必須先滿足3條件「認錯、道歉、還錢」，有32.8%網友表示非常認同，還算認同的網友有27.9%，不太認同的網友有12.3%，而非常不認同的網友則有21.7%，另外有5.3%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

此外，趙少康主張，台灣對美國跟中國之間採取等距關係以爭取「大家都對我好」，利用這個優勢「賺世界的錢」，有42.1%網友表示非常認同，21.4%網友表示還算認同，不太認同的網友有15.7%，非常不認同的則有15.1%，另外有5.7%網友沒明確表示意見。

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

(中時新聞網)