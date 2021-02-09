世界衛生組織派出專家組前往中國湖北省武漢市調查新型冠狀病毒肺炎的源頭，追溯新冠病毒源頭工作進入尾聲，中方與世衛專家組今日舉行聯合記者會發布調查結果，推測華南海鮮市場可能不是最早發生疫情的地方，認為沒有證據顯示2019年12月前病毒就在武漢傳播。

中國和世衛組成的專家組耗時一個月實地走訪華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心等中科院武漢病毒所等機構。

經連日調查後，昨日世衛動物疾病專家暨調查團首席班恩巴瑞（Peter Ben Embarek），與大陸國家衛生健康委員會新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年共同主持記者會。

對於華南海鮮市場被認為是武漢新冠疫情爆發的源頭，班恩巴瑞指出，目前只知道2019年12月確實有病毒傳播，但是不清楚病毒如何進入市場、如何在市場傳播。

他表示，藉由基因序列分析，顯示華南海鮮市場當時出現人群傳播，目前推測病毒進入市場是在11月底或12月初，但還要檢視相關證據。

梁萬年也稱華南海鮮市場可能不是最早發生疫情的地方，不能說是疫情最初引爆點，他進一步表示，第一起病例發生在12月8日，華南海鮮市場最早相關病例是12月12日，第一起病例和華南海鮮市場並無關聯。

梁萬年又指，分析數據後，發現武漢在病毒大流行之前，就已經存在病毒多樣性，代表當時在華南市場之外還有其他病毒鏈。而依據目前的資料，還無法判定病毒如何進入華南海鮮市場。

至於新冠病毒的宿主被指是蝙蝠，班恩巴瑞說，團隊在蝙蝠身上找到非常相似的病毒，但武漢並不是蝙蝠多的地方，因此不太可能在當地發生蝙蝠傳染給人的情況，而是需要中間宿主，也許與華南市場有關。

他稱，病毒從動物傳到人可能經歷很長的時間或很長距離，可能跨境傳播，因此不能僅限武漢一地。另外，透過冷凍食品感染病毒也是非常可能的，病毒可能直接傳入人類，在市場等場景下進行傳播。

有關病毒從武漢實驗室外洩說法，班恩巴瑞強調，實驗室意外的假說非常不可能解釋疫情爆發，病毒「極不可能」來自武漢實驗室。

(旺報 )