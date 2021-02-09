大樂透買氣激增，但財神爺未顯神威，頭獎今晚再度槓龜，已經連17期未開出，頭獎累積至小年夜、獎金上看5.5億元，為第四屆以來大樂透春節加碼期間的最高頭獎金額。

大樂透春節大紅包加碼首日，開出37組，總中獎注數為46注；至於加碼的春節大紅包所開出9個獎號，依照大小順序分別為03、07、16、25、32、33、34、39和42，有購買本期大樂透的民眾，只要對中9個獎號中的任6個，即對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元。

依派彩結果顯示，總計開出 37組，其中，31組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，有3組為2注均分，每組各分得50萬元，另外3組則為3注均分，每注各分得33.3萬元獎金。

售出這次春節大紅包中獎彩券的投注站共46家，其中，位於南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」於103年至106年4年間累計開出過6次春節大紅包獎項，本次為第7次開出；台中市石岡區的「吉米商行」在106、108年亦曾開出過春節大紅包獎項，今晚第四度開出。

基隆市暖暖區的「碇內彩券行」107年、108年春節期間均開出過大樂透頭獎，109年間開出9.37億元大樂透頭獎的台中市南屯區「欣賦彩券行」也都在今晚再添一筆春節大紅包開出紀錄。

台彩表示，大樂透今年春節總共加碼360組100萬元的大紅包，扣除本期開出的37組，還有323組的100萬元大紅包待送出，明天(10日)開獎的大樂透，除了頭獎上看5.5億元，還將繼續加開9個獎號，想贏得大獎的民眾敬請把握機會。

(中時 )