過年期間的美食佳餚，總讓人容易在不知不覺中吃過量、過飽，年節期間常見的腸胃道問題，大多是因為食用過量食物、 食材選擇及重口味調味等3大狀況所產生。大魚大肉不可避免、飲料果汁猛灌，餅乾、糖果、瓜子通通來，總是讓嘴巴不停歇，腸胃道更是幾乎 24小時在運作！從小年夜開始到初五開工的年假，每天都這樣大吃大喝，腸胃道哪受得了。

●年節健康吃 不怕年後卡肥肉

這也難怪每到年假，掛腸胃科的病號總是特別多，消化內科醫師簡錫淵表示，想要避免腸胃道出狀況，事前的預防比症狀產生之後的治療處理更為重要。特別是過年期間，診所大多休息，大型醫院也只有急診，再加上過年上醫院總是覺得不太吉利，因此，過年期間健康吃、享受美味，不但可以保護腸胃道，又不怕年後卡肥肉，一舉三得 何樂不為！

●食用過量難消化 細嚼慢嚥為上策

吃得太飽、吃得太多，最容易造成消化不良的狀況，再加上親朋好友齊聚一堂， 吃飯聊天免不了，看到桌上豐盛大魚大肉，總是想要每一道菜都吃到，就很容易 暴飲暴食、狼吞虎嚥。

簡錫淵說，沒有經過細嚼慢嚥的食物吃下肚，大多成塊狀食物進入胃中，胃就必須花費很多時間把食物磨軟磨碎之後，才能進到腸子裡面，所以，沒有花時間好好把食物咬碎咬爛就吞下肚，胃就得花更多力氣處理食物，再加上食用的量又增加，當然胃的工作超量，就會出現抗議狀況。

吃得過飽或是過快時，胃來不及消化過多、大量或是塊狀食物，這時囤積在胃裡 的食物沒法往下送到腸子，就很容易就往上逆流，而逆流時又會帶點胃酸，特別是本身就有胃食道逆流的患者，這時因為暴飲暴飲、過量飲食的狀況，更容易讓胃食道逆流情形加重。

●食材多肉少蔬果 容易造成消化不良、便秘

過年總是想大魚大肉、生猛海鮮樣樣上桌，基本上這些食材扣除新鮮度的狀況之 外，食物本身都沒有問題，簡錫淵指出，會影響腸胃不適的狀況，大多是因為吃了大量的魚肉，導致沒有吃到蔬菜水果，又加上飲料果汁等年節氣氛飲料，常會讓人忘了補充真正的水分。

就在蔬菜水果量不足，又缺少水分的狀況下，很容易造成便秘，當便秘狀況產生了 才想著要處理，許多腸胃道毛病就會跑出來了。所以，最好就是在便秘狀況還沒產生之前就得先預防，建議每餐最好先吃蔬菜，再吃魚吃肉，才不會讓魚肉都占滿胃的空間，而吃不下蔬菜水果，造成便秘就不好了。

●痛風、關節炎患者 當心高普林食物

此外，過年的食材總是比較豐富、高檔，會有很多海鮮料理、火鍋類等飲食，特別提醒有痛風、關節炎的患者，若這段時間吃 了太多海鮮、火鍋、菇類等高普林食物，很容易會讓痛風發作，食用上得特別注意份量。

另外，因為年節菜色多肉類、澱粉類等食物，每一餐吃下來，熱量可能都破表，不想變胖的人，也得特別留意熱量的攝取，若再加上沒有正常排便，過年期間 很容易讓體重增加得很快。

老人家或是消化能力比較不好的人，更要注意糯米類食物的攝取，因為糯米類食物很難消化，過年時可能會出現油飯、粿、年糕、湯圓等食物，在食用上就要小心，不要吃過量，以免消化不良。

●料理重口味、油膩膩 易增加身體負擔

過年的菜色大多油膩、重口味，油膩的食物本來就很不好消化，簡錫淵解釋，要消化油膩的食物，需要膽汁跟胰臟的消化液，若本身有膽或胰臟的相關疾病者，這時若吃了過度油膩的食物，很容易就會讓舊疾復發。

另外，酒類、辛辣等刺激性的飲食，也很容易引發胃部發炎、痔瘡發作、排便不順、肛門出血等症狀。除此之外，重口味飲食多屬於鹽分高的食物，身體攝取過多鹽分，會讓水分滯留體內，造成血壓高、水腫，若本身就有腎臟疾病或肝硬化者，要特別注意不能吃得太鹹，而且吃過鹹也容易讓心血管疾病問題產生，例如高血壓、心衰竭等，都要特別注意。

●維持和平日一樣的飲食習慣 避免腸胃鬧脾氣

過年期間的飲食，最好跟平時的飲食習慣盡量保持一樣，不要因為過年，心情放鬆就大肆吃喝放縱，讓腸胃過度操勞，否則容易造成身體不適。簡錫淵說，年節期間吃好料是人之常情，但記得一定要細嚼慢嚥、多吃蔬菜水果、多喝水，刺激性食物酌量食用，並針對身體狀況 而謹慎面對過年飲食問題。

如果腸胃道已經在抗議，例如發生胃痛、便秘等狀況，千萬不可再繼續暴飲暴食，要減少食物攝取量，讓腸胃休息一下，清淡飲食、大量增加蔬果、多喝水，避免不適症狀更嚴重。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)