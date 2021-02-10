見媳婦有錢，婆婆竟動起歪腦筋，大陸一名女子，與老公結婚時，因為知道老公家境不優渥，僅收1萬人民幣（約台幣4萬3千元）聘金，而女子則是攜帶20萬人民幣（約台幣86萬元）的嫁妝，最近小叔要結婚，見媳婦家境不錯，婆婆竟要她吐出20萬人民幣當聘金。

女子與老公因為旅行認識，當年談到結婚時，女子就知道對方家境不好，但她不介意，認為婚後兩人相處比較重要，因此舉行婚禮時，女子父母要了1萬人民幣聘金，而嫁妝則是20萬人民幣，希望女兒嫁過去可以過好日子。

根據外媒報導，兩人婚後一段時間，換小叔要結婚，婆婆知道媳婦家有錢，先是裝可憐說家裡條件不佳，雖然小叔女友願意嫁，但要求20萬人民幣聘金，「希望哥哥與媳婦可以出錢」，女子聽婆婆要求，感到不可思議。

她向婆婆表示，家人之間願意互相幫忙，但20萬人民幣並非小錢，希望婆婆可以寫借據，未料婆婆當場鬧脾氣，女子也不是省油的燈，霸氣回答「20萬我出可以，有借據什麼都好說，沒借據我讓孩子改姓，然後跟你兒子離婚」。

媳婦一句話，馬上堵住婆婆嘴，女子表示就算自己有錢，沒理由要隨便給別人，事後雖然老公責怪她態度不好，但她絕不輕易妥協，因為「只想伸手要」的態度，讓女子無法接受。

(中時新聞網)