不知道你是否為其中一人呢？台灣彩券統計，去年億元頭獎得主有20位，其中，男性佔78%，年齡介於50至59歲；至於這些得主的面貌特徵，大多為高額頭、長眉、大眼、高鼻、大耳、櫻桃小嘴和橢圓臉；生肖則以屬羊最多。

台彩統計，去年的億元頭獎得主，56%擁有一雙大眼睛，44%得主有大耳，67%為高額頭、78%是高鼻、72%有櫻桃小嘴，56%臉型為橢圓臉，83%眉毛為長眉；血型以O型最多。

在生肖部分，有28%得主屬羊，這也是最旺的生肖，接下來為屬鼠的佔17%，11%得主屬龍、雞、豬，至於屬牛、虎、猴、狗分別佔6%；星座部分，有11%得主為雙子座、獅子座、處女座、天秤座、摩羯座、水瓶座及雙魚座，這7個星座運勢最旺。

至於去年最熱門號碼，其中威力彩第一區最常開出的號碼為35號，開出24次，最不常開出的獎號為05、08、13和23號，各開出11次；第二區最常開出的號碼為01和08號，共開出16次，最不常開出的獎號為03、05和06號，各開出過11次。

大樂透最常出現的號碼為01和29號，各開出21次，最不常出現的為21號，僅開出7次；特別號為29號，開出6次，最不常開出的是16和44號，去年完全未曾開出，另外，春節大紅包加碼獎號最常出現的是30、40和42，最冷門號碼是21。

(中時新聞網)