印度喜馬拉雅山畔的北安查爾邦（Uttarakhand）7日早上無預警發生山洪爆發，至少奪走32人的性命、約有197人失蹤。國際地質學家及冰川學家根據衛星照指出，災害主因似乎是山崩或雪崩導致。

綜合印度媒體報導，印度喜馬拉雅山畔的北安查爾邦山洪爆發，挾帶冰、雪、岩石的急流，讓附近水力發電工程的工人、中下游尋找柴木或放牧者全遭滅頂。當地政府已啟動災難響應機制，宣布進入戰時狀態，相關地區也發布災情警報並採取緊急救援措施。

這場事故普遍被認為是喜馬拉雅山冰川斷裂，沖垮水力發電大壩所引發，但據當地媒體《The Print》8日報導，專門研究高海拔冰川及地質環境的卡爾加里大學（Universityof Calgary）舒格博士（Dan Shugar）比對災害發生前後的衛星照，研判是雪崩引發阿勒格嫩達河（Alaknanda）及道里根加河（Dhauliganga）山洪爆發，才引發這場災難。

先前有報導指出，此次的洪水是因為冰湖潰決洪水（Glacial lake outburst flood，簡稱GLOF）引起，這是由冰川融化形成的天然湖泊而成，但現有的衛星照並未顯示洪水前有出現堰塞湖。

冰川學家與地質學家發現一塊陡峭懸垂的冰川，很可能形成裂縫，引發雪崩和後續的洪水，哨兵2號（Copernicus’s Sentinel 2）衛星圖也顯示南達德維冰川（Nanda Devi glacier）上的一條裂縫，可能就是引發雪崩的原因。

目前已發現32名罹難者遺體，約有197人下落不明。此外，有一支海軍陸戰突擊隊也抵達災難現場，投入搜尋救援的工作。

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(中時新聞網)