除夕是團圓圍爐的日子，台中市長盧秀燕在臉書貼出年菜教學影片，大展手藝製作「招財黃金玉子寶」，也就是俗稱的蛋餃，使用神岡神農蛋、大安飛天豬、豐原大蔥等食材，顆顆顏色金黃、內餡飽滿，令人垂涎欲滴。影片一貼出，許多網友食指大動，狂讚蛋餃色香味俱全，圓滿又應景，直呼「可惡，想吃！」

影片中，盧秀燕帶著小幫手展現廚藝，她表示，過年家家戶戶最常見的年菜之一就是火鍋，而蛋餃是自己家中圍爐必吃的火鍋料之一，因此要教大家製作「招財黃金玉子寶」，吉祥又應景。

盧秀燕製作的蛋餃全都使用台中在地食材，包括神岡神農蛋、大安飛天豬、豐原大蔥等。餡料將豬絞肉剁出黏性，再加進蔥末、薑末、香油、醬油、鹽巴、米酒等拌勻；把雞蛋打勻後加入太白粉水拌勻，再把蛋液倒進鍋子煎成蛋皮，最後再包進肉餡，手工蛋餃大功告成。

完成的蛋餃顏色金黃，中間餡料飽滿，外型神似金元寶，擺盤後放上桌，不僅招財喜氣，也為整體年夜飯增添丰采。

盧秀燕接著將蛋餃放進火鍋裡煮，並與多位市府同仁坐下來圍爐共同享用蛋餃與火鍋，眾人一口接一口停不下來，讚不絕口，歡迎大家在家裡試做這道美味又喜氣的佳餚。影片尾聲，盧市長也祝福大家新的一年大家都幸福。

影片一出，即獲得網友廣大迴響，留言「可惡，想吃！（流口水 」、「自己做蛋餃，圓圓滿滿好應景，感謝市長推薦，立馬來學」、「這段影片應景又可以學料理，很棒！」、「色香味俱全哦！」，感謝盧市長的分享。

(中時 )