老司機哭哭！日本人氣AV女優波多野結衣有「暗黑林志玲」的美稱，在海內外都享有超高知名度，是許多男粉絲熱愛的女優之一，想不到她日前在推特自爆健康亮紅燈，得了顏面神經麻痺，臉部肌肉無力不協調，導致嘴巴和舌頭歪斜，口水會外流，左眼也無法閉起來，她難過到痛哭，宣布工作全部暫停，專心接受治療。

波多野結衣9日在推特PO文表示，她的舌頭有麻痺的感覺，臉部也有點不舒服，患上顏面神經麻痺，目前正在接受類固醇治療，由於免疫力降低，現階段無法出門，工作只能暫時擺一邊。波多野結衣雖然在文中透露已經習慣痛楚，會想辦法讓自己變得更堅強，但是真的太難以忍受，一個人在家的時候難免湧上負面情緒，忍不住崩潰大哭，看在許多粉絲心中頗為心疼，但又無助。

波多野結衣透露生病的消息後，幾乎每天都會在社群網站中跟粉絲報告近況，目前的症狀為舌頭麻痺、臉部肌肉不協調、嘴角歪斜，還有棘手的問題：左眼無法閉上，間接導致眼睛乾澀、不能控制的流淚，左邊鼻孔流鼻水時也沒辦法順利吸回，整張臉似乎剩下右半邊能自由活動。

雖然病情似乎頗為嚴重，但波多野結衣還是打起精神面對這一切，情緒也逐漸穩定許多。至於工作，2月份的活動全部挪到3月，才能專心療養。

(中時新聞網)