東北季風影響，今日宜蘭地區、新北市山區、台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。（圖取自氣象局網頁）

初二回娘家，來看看天氣如何？今（13日）北部與東北部仍有些微雨勢，中南部維持多雲到晴天氣，低溫約14度。東北季風影響，今日宜蘭地區、新北市山區、台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局凌晨也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。

東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，金門亦有零星短暫雨，中南部地區及澎湖、馬祖為多雲到晴。

今日各地低溫大致落在14至19度，白天高溫在中部以北、東半部地區23至25度，南台灣可達27度，中南部日夜溫差較大。

今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率；臺南以北及花蓮、臺東（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；中南部地區有局部霧影響能見度，請注意。

紫外線方面，今日各縣市均為中量級至高量級。

空氣品質方面，今日受東北季風影響，迎風面北部地區，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，夜間至清晨污染物稍易累積，且易有局部霧影響能見度。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)