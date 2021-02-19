氣象局今針對12縣市發布低溫特報，表示12縣市今晚至明晨需注意10度以下低溫。(圖取自氣象局)

冷氣團減弱影響，今日各地天氣大致穩定，氣象局指出，未來3天都是類似天氣，以晴到多雲為主，白天氣溫逐漸回升，不過今晚至明晨共12縣市會出現10度以下低溫，另外，下周二東北季風增強，北部東北部氣溫轉涼，而颱風「杜鵑」水氣可能向北傳送到台灣附近，東半部可能出現短暫雨，但不確定性仍大，需留意後續天氣觀察。

氣象局今下午15時26分針對12縣市發布低溫特報，表示今晚至明上午，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等12縣市有10度以下氣溫發生的機率，需注意溫差。

氣象局表示，明日受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，不過由於大氣偏乾，明各地大多為晴到多雲的天氣，加上風向漸轉東風，白天氣溫將持續回升，北部及東半部高溫約22至24度，中南部約25至26度，但要注意各地日夜溫差大。

周末至下周一(21日至22日) 各地仍是好天氣，由於高壓迴流型態，大環境吹東南風，白天溫度持續回升，氣溫更加舒適、溫暖，但因輻射冷卻效應仍強，各地早晚偏冷，中部以北仍有10、11度低溫出現的機率；下周二(23日)東北季風增強，北部東北部天氣稍轉涼，不過帶的冷空氣不強且時間短，下周三東北季風就減弱，但各地仍需注意日夜溫差。

(中時新聞網)