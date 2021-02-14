副總統賴清德向衛福長陳時中表示，當初為何派王必勝前往坐鎮，「原來有必勝的決心」引起全場掌聲。（盧金足攝）

衛福部醫福會執行長王必勝14日表示，新冠肺炎情嚴峻，全台38處檢疫所4206間檢疫房間，截到13日為止，集中檢處數2萬9970人，其中經檢疫311人確診，比例為1％，占國內有所確診人數33.19％，今天預期進檢疫所人員將破3萬人，其中台中的西屯檢疫所檢疫人數1100人，只有1人確診，「台中是防疫福地」。

王必勝日前擔任桃園醫院前進指揮所任務終結，副總統賴清德向衛福長陳時中表示，當初為何派王必勝前往坐鎮，「原來有必勝的決心」引起全場掌聲。

王必勝表示，本來設定這場疫情沒有那麼久，大概預計最多3、5月可以結束，但依現況來看，一直延長下去，現在總共有38處集中檢疫場所，總共有4406間，那北部是14處，那南部16處，中部8處檢疫所。

王必勝說，累計目前在檢疫疫人數2萬9970人，今天正好要破3萬人，台中共計檢疫1100人，台中算是福地，迄今只有1人確診，「這裡風水好，都不會確診」。

衛福部長陳時中表示，這次疫情公立醫院在整個公共衛生的體系不能忽略，各組團隊直接在最緊急的時候可以來處理第一線事情，如果不是公立醫療體系發揮最大的功能，防疫還是會有很多的狀況，各醫院是最辛苦的。

(中時 )