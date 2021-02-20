首屆「台中女麗購」20日抽出最大獎黃金50兩幸運兒，市長盧秀燕為感謝民眾熱情參與下午親自致電道賀。得主蘇先生說，他與太太去年底辦理結婚登記時，在戶政事務所得知女麗購活動訊息，抽中黃金50兩的憑證正是結婚喜餅發票，可說是喜上加喜；讓盧秀燕直呼「這婚結得太旺」。

「我是台中市長盧秀燕，恭喜你抽中首屆女麗購最大獎黃金50兩」。盧秀燕20日下午親自致電得主蘇先生，除向他道賀也詢問如何得知女麗購活動訊息。

蘇先生透露，他與太太到戶政事務所辦理登記結婚，太太在戶所門口看見女麗購宣傳海報，進而下載「台中購物節」APP登錄消費發票，沒想到順利中獎感到很開心。此次抽中黃金50兩面額1萬4000元發票，正是他在結婚前一天，到中區三民路知名糕餅店付結婚喜餅尾款的發票。

蘇先生得知抽中黃金50兩，馬上通知太太這個好消息；蘇太太說「難怪早上眼皮一直跳！」預感有好事發生；蘇先生直呼太太十分有「幫夫運」。至於如何運用這50兩黃金？蘇先生說，目前還沒有想法，但最近有計畫要生小孩會先存起來再行規畫。

「這個婚結得太旺了！」盧秀燕說，蘇先生中獎蘊含許多故事，不只應證台灣俗諺「娶某前、生子後」，還是「聽某嘴、大富貴」的最佳驗證；她也肯定經發局用心舉辦活動，民政局、區公所、戶所等機關跨局處協力行銷，才能促成這次的溫馨故事。

盧秀燕強調，以目前金價來算，一兩黃金約7萬元左右，50兩就價值350萬元，但市府這次採用手續簡便的「黃金存摺」，得獎人不需親自「搬」回重達近2公斤的50兩黃金；建議蘇先生可用磚頭體驗看看50兩黃金的實際重量，感受得獎的喜悅。

經發局說，首屆台中女麗購最大獎黃金50兩，以彰化銀行的黃金存摺作為最終領獎使用，黃金以台兩為計算單位，50台兩等於1875公克。

(中時 )