為確實了解連結器改善情況，中捷公司特別抬高列車車身。(林欣儀攝)

台中捷運綠線正式通車進入最後階段，繼台中市府捷運事故審查委員會25日召開第5次審查會議，市長盧秀燕今天一早到北屯機廠視察列車連結器改善進度，她表示，中捷綠線恢復通車已進入最後階段，但安全是唯一的密碼，將待審查委員點頭才會公布相關方案，但「安全通車指日可待」。

盧秀燕上午在交通局長葉昭甫、台中捷運公司董事長林志盈等人陪同下視察北屯機廠，她表示，很多民眾質疑蓋了13年的捷運綠線為何無法完工通車，大家都很急，但很急更要慎重、更要重視安全，北捷局雖提出完整報告、表示列車已修復，但修復與否仍要經審查委員會把關、確定安全才能通車。

盧秀燕坦言，市府內部確實已經針對未來通車時程、方式與形式等進行討論，也有幾個方案研議中，目前中捷通車已經進入最後階段，但尾聲階段更要慎重，市府將等委員點頭、確認能安全通車，才會公布相關方案。

交通局長葉昭甫則表示，昨天審查會中，北捷局提出的故障發生原因為安全裕度不足、組裝不良導致連結器軸心斷裂，委員認為尚屬合理，而在審查過程中，包括力學、應力、疲勞分析數據與全載重原始資料等參數，部分委員認為應有更完整數據說明，要求北捷局與川崎重工補足。

葉昭甫強調，委員們希望能確認北捷局所提供數據的來源與做法，不論他們是在實驗室或場地進行測試，相關參數設定的條件都應說清楚，才能確認是否與捷運綠線實際上線後運行條件一致。

林志盈則說，針對北捷局與川崎重工提出的改善與測試結果，目前都可接受，但因為未來營運與維修都屬中捷公司負責，北捷局與川崎不只要確認現在可運行，還應保證未來可運行，沒有萬一的情況。

(中時 )