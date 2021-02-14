針對總統蔡英文對美國、對日本的作法，讓作家王丰不禁質疑，蔡總統敢像菲律賓總統杜特蒂一樣對老美嗆聲嗎？還有日本發生地震，蔡總統推特發文台灣隨時伸援手，他認為是在學川普在社群媒體刷存在感。他甚至直言，這兩件事讓他看扁了。

王丰14日在臉書指出，為何他會看扁總統蔡英文？第一件事，相較菲律賓總統杜特蒂，台灣政客實在差遠了。杜特蒂就是有種，對美國喊話，要保住美菲軍事協議就得付鈔票。總統蔡英文敢這樣對老美嗆聲嗎？當然，杜特蒂這樣子做，美國派在菲律賓的特工怎麼嚥得下這口氣，肯定會想盡辦法幹掉他，或明或暗，辦法多的是。

王丰點出第二件事，日本發生地震(這種震度是很強，在日本並不少見，但相信他們受得住)。媒體報導蔡總統在推特發文「需幫忙，台灣隨時伸援手」。他認為，是在學川普在社群媒體刷存在感，有格調嗎？若有心幫朋友，還需要登報紙公諸天下說有需要幫忙說一聲？目的不就是讓人家曉得妳有多人道又有多想和東洋人打交道，不是嗎？

王丰認為，對大陸，總統蔡英文連小小一塊薄布製的口罩，都捨不得伸出援手；但對日本，人家還沒吭一聲，她就急著在社群網站上表態，這種人情冷暖落差，任誰都看得出親疏有別。所以，光憑這兩件事，對比之下，就看扁她這個人。

從兩件事，看扁蔡英文 第一件事。相較於菲律賓總統杜特爾特，台灣政客實在差遠了。杜特爾特就是有種，對美國喊話，要保住美菲軍事協議就得付鈔票。 蔡英文敢這樣對老美嗆聲嗎？借她一萬個膽子諒她不敢！ 當然，杜特爾特這樣子幹，美國派在菲律賓的特... 由王丰發佈於 2021年2月14日 星期日

(中時新聞網)