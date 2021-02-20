資深媒體人彭文正接受網紅專訪時提到，對於蔡英文的817萬票是否為真，他從頭到尾都懷疑，中選會副主委陳朝建揚言移送檢警依法處理。對此，國民黨前立委孫大千表示，前總統陳水扁在2004年因神祕的2顆子彈而順利連任，當時近百萬人質疑選舉結果不公，現在是在上演大秦帝國嗎？難道蔡英文總統連陳水扁都還不如嗎？

孫大千在臉書表示，彭文正只不過是針對2020年的總統大選表示了個人的看法和意見，這和散佈假新聞有什麼關係呢？台灣現在連言論自由都沒有了嗎？

孫大千認為，面對這樣的公開質疑，中選會只需要再度嚴正澄清就可以了，有必要這麼大動干戈嗎？這樣惱羞成怒，不會讓人覺得此地無銀三百兩嗎？難不成是想要藉此來嚇阻彭文正繼續追查假論文事件嗎？

孫大千說，陳水扁在2004年因為神秘的兩顆子彈而順利連任，當時在總統府外聚集了近百萬人質疑選舉結果不公，照蔡英文政府的標準，中選會應該把這百萬人全部都移送法辦嗎？他指出，中選會如果還搞不懂什麼叫做鷹犬，就去就去照一下鏡子吧！

(中時 )