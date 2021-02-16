台灣民俗文物館舉辦彩繪燈籠活動，大小朋友可動手創作獨一無二作品。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

位於台中市的台灣民俗文物館，將在21日推出「彩繪燈籠祈願平安」活動，參與民眾當天彩繪的燈籠作品將懸掛於館舍各廂房，點亮古色古香的傳統館舍，展開為期一週特展。台灣民俗文物館強調，參加活動不只DIY體驗，更是參展「創作者」，邀請大小朋友一起來彩繪燈籠為新年祈福。

台灣民俗文物館表示，元宵節又稱燈節，自漢朝以來便有「燃燈」習俗，到了唐代，賞燈活動更加興盛，家家戶戶提著燈籠慶元宵。此外，相傳燈籠具有驅魔降福與吉祥意義的象徵，也是常民生活的家居器具。為延續傳統民俗節慶舉辦「彩繪燈籠祈願平安」活動。

台灣民俗文物館指出，「彩繪燈籠祈願平安」活動於2月21日下午推出彩繪燈籠，民眾可運用創意、發揮巧思，以館舍傳統的窗花為創作元素，自行揮灑出獨一無二的燈籠作品。

台灣民俗文物館指出，各地廟宇每逢元宵節總是張燈結綵，並舉辦充滿猜燈謎活動及展示美輪美奐花燈，不但具有娛樂性，展現多元民俗藝術，具有教育意義。21日也將安排猜燈謎、節慶解說等互動活動，再現傳統元宵節慶猜燈謎的熱鬧場面。

參與彩繪燈籠的民眾不只DIY體驗，還可成為參展「創作者」。台灣民俗文物館表示，當天創作的彩繪燈籠作品將運用懸掛在館舍各廂房，自2月21日起至26日展開為期一週的特展，點亮古色古香的傳統建築。

(中時 )