新北市2021年元月才剛剛開盤上市的三重指標案「鄉林恆美」，新春開出大紅盤。受惠區域交通建設、生活機能和發展潛力被看好，加上品牌效益發威，新北市三重指標案「鄉林恆美」新春連續假期的三天，累計賞屋客突破100組，年增近3成，表現優於預期。

鄉林建設協理劉安康表示，這一波疫情期間大型活動紛紛取消、大家普遍過年不出國也不人擠人，在低利環境、營建成本推升下，置產客和自住剛性需求持續，再加上台商近年資金紛紛回流布局，台股已衝出歷史新高，逼近1萬6千點，房市置產需求也反應在賞屋和下訂上。

劉安康表示，「鄉林恆美」自大年初三開市以來，累計三天，來人組數就逾百組，比往年激增2~3成；累計自1月23日公開迄今，銷售逾五成。

劉安康表示，「鄉林恆美」區域客和台北市客源，各佔五成，置產客和自住客比例，也各佔五成。

劉安康表示，新春假期「鄉林恆美」邀請來三重在地文創樂團，也是代表台灣出國演出的「先嗇宮管絃樂團」登台，熱鬧迎接新春，並且舉辦「舞獅放~迎財神」活動，邀請VIP客戶前來賞屋，祈願牛年財運亨通，也吸引不少賞屋客戶前來走春。

(工商 )