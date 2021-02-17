封測廠菱生(2369)受惠訂單回流及需求成長，2021年1月自結合併營收5.74億元，較去年12月5.33億元成長7.76％、較去年同期3.66億元成長達56.95％，改寫同期新高、亦創2010年8月以來近10年半新高。由於訂單能見度已達第二季，公司對營運後市樂觀看待。

在營運轉佳題材激勵下，菱生股價自去年11月中後起漲，1月14日觸及16.8元、創近3年2個月高點，隨後拉回13元附近後止跌回升。今（17）日開高4.3％後放量勁揚、直攻漲停價15.3元，早盤維持逾7.5％漲幅，領漲封測族群。

菱生受惠景氣回升帶動訂單回流，2020年自結合併營收54.57億元、年增15.64％，為近3年高點。同時，營運狀況亦逐季好轉，去年第三季每股虧損0.01元，為近2年最佳、已接近損平，前三季每股虧損0.3元，虧損幅度年減達74.9％，亦為近3年同期最佳。

菱生總經理蔡澤松先前法說時指出，公司產能自去年9月起滿載，訂單能見度已達今年第二季，對此已積極擴產因應，預計增加產能以射頻（RF）占20％最多、電源15％居次，以及光學、微機電（MEMS）跟記憶體等。

蔡澤松看好後疫情時代的相關需求持續，且5G相關需求剛起步，菱生擁有射頻晶片封裝及電源晶片封測業務，為未來接單增添利基，預期今年射頻元件封裝需求可望顯著增加，其中WiFi需求估高於5G。電源晶片封裝則布局一站式服務，需求預計第二季起顯現。

(時報資訊)