半導體製程設備廠京鼎(3413)受惠半導體景氣持續熱絡，擴大資本支出，第一季可望較上季傳統旺季呈現淡季不淡，法人預估今年營收再創新高，將超越百億元水準，並可望維持雙位數成長動能。

京鼎1月營收衝高至9.63億元，年增率近四成，高達39.93%，月增率約9.63%；法人預期今年第一季營收將持平前一季甚至小幅成長，第一季淡季不淡，全年營收及獲利可望再創新高。

京鼎2020年第四季營收25.44億元，比去年第三季26.54億元高點小減4.12%，全年營收近百億元，創新高。今年在半導體設備持續成長帶動，法人預估公司營收將可逾百億元新高，獲利亦可望再創新高。

今年來看，半導體景氣持續熱絡，根據SEMI預估，2021年半導體製造設備銷售市場將達到700億美元的歷史紀錄。隨著晶圓代工、記憶體大廠持續擴大資本支出，有利於相關供應鏈表現。

京鼎過去主要經營蝕刻及薄膜的CVD(化學氣相沉積)設備模組代工，並為美系設備大廠的主要供應商；並於2018年陸續跨入ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務，預計今年下半年ALD、PVD可看到顯著成績，為公司營運增添成長動能。

在大陸市場方面，隨著中國半導體產業在地化效應，預期京鼎公司在自動化設備及其他非製程設備業務也有發展潛力，今年有機會達到雙位數成長。

此外，近年備品業務也是營運重點。京鼎位於苗栗竹南的第二個廠區目標2022年首季試產，下半年量產。該廠完工後3年(約2024年)備品產能可望倍增。去年備品佔公司營收約12%，今年預期差不多，待新廠產能到位後，備品業務大幅成長可期。

京鼎受惠於晶圓代工廠強勁拉貨動能，帶動美系半導體設備大廠訂單湧入，2020年營收創新高，達99.42億元，比前年成長36.08%。去年前三季每股淨利達11.57元，創同期新高。

京鼎主要從事半導體製程設備及自動化設備、模組及零組件之研發、製造及銷售。2020年營收結構中，半導體設備約佔86%，自動化設備佔比約8%。

(時報資訊)