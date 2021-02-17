牛市的油價在周三持穩，北極冰洋的散出導致美國南部供應受干擾，抵銷了OPEC+產油國可能在四月鬆綁產量限制的預期。

西德州原油(WTI)期貨周三午後跌3美分，每桶60.02美元，從周二60.95美元13個月高點回落。布蘭特油期漲11美分或+0.2%，每桶報63.46美元。

由於德州今年冬季歷史性的低溫風暴，干擾了供應，油價在近月強勁上揚，油價獲得支撐。

澳新銀行(ANZ)和花旗預估，美國頁岩油產量每日至少短少了200萬桶；花旗預估至三月初累計將減少1600萬桶產量。

德州極端寒冷的氣候也造成煉油廠的中斷營運。Chevron公司日產11.22萬桶的休斯頓地區煉油廠在周二關閉。

由於強勢美元的壓力和OEPC+國家潛在的增產，上述兩個原油期貨在早盤下跌。OPEC+國家可能在四月起解除供應的限制，據消息人士指出，由於擔憂疫情對抗會出現變數，任何的增產都將是溫和的。

沙烏地阿拉伯自願性每日減產100萬桶的協議，將在三月到期，沙烏地阿拉伯將在四月回復產量的預期，正在增加中可能也是逐步地。

OPEC+成員國將在3月4日召開會議。

由於周一逢美國假期，美國原油庫存和EIA的數據將分別在周三和周四公布。根據路透預估，截至2月12日的該周，原油庫存為減少220萬桶。

(時報資訊)