今(17)日台股迎接春節假期後的牛年紅盤日，在台股休市期間國際股市大漲的激勵下，順利開出紅盤行情，指數強彈559.89點，漲幅高達3.54%，創下2009年以來最佳紅盤行情，帶動指數收在16362.29點，盤中指數甚至再創高點至16406.78點，成交量4139.10億元。

台積電(2330)今天大漲31元，收在663元，聯電(2303)更是強漲8.88%，收在57.6元，聯發科(2454)則是開盤一度來到千元之上，終場大漲3.16%，收在980元，激勵半導體指數大漲5.02%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，春節期間國際股市漲勢亮麗，特別是費城半導體指數大漲逾7%，讓台股今日上演補漲行情，完全不甩MSCI調降權重的影響，指數不僅再次重返萬六大關之上，甚至再度刷新歷史新高紀錄，讓牛年紅盤日喜洋洋，並創下2009年以來最佳春節紅盤日漲幅。

葉獻文進一步說明，在全球行情大好、台股企業獲利持續繳出亮眼成績的環境下，預期指數還有高點可期；回顧近10年春節紅盤日之後的台股表現，後10日指數平均上漲2.01%，且上漲機率高達7成，現今在肺炎疫苗施打進度持續、景氣預期好轉、春節後資金沉澱完畢與歸隊等利多加持，台股有望持續上演「看高不是高」的多頭行情。

另外，全球晶片荒也是推升台股一大利多，葉獻文指出，由於電子產品、5G通訊、高效能運算等需求仍相當強勁，甚至全球半導體晶片面臨供不應求等狀況，新科技衍生的電子元件強勁需求將推升台灣外銷訂單持續走揚，在全球晶片產能吃緊之下，預期電子類股的漲價題材仍將是推升指數重要的動能之一。

再者，葉獻文分析，台灣晶圓代工市占率高達全球整體市場的65%，擁有領先及核心地位，扮演全球產能分配的要角，預期相關廠商的議價能力在產能吃緊之下有機會提升，進而增加獲利機會。

葉獻文還指出，主計處公布2020年第四季台灣經濟成長年增率達4.94%，大幅優於預期3.28%，亦創下2011年第二季以來新高，除了歸功於內需消費活絡，緩衝疫情對經濟的不利影響之外，海外訂單暢旺亦推升國內製造業產能不斷擴增。

葉獻文建議，若要參與台股多頭行情，投資人宜逢拉回時透過台股基金布局，由於基金選股更多元化，投資人不易錯過電子與傳產等各類股的漲升契機，同時也能強化台股投資跟漲抗跌的能力。

(時報資訊)