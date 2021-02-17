新北市長侯友宜17日特地率民政、社政、交通、新聞等首長參香、受贈（戴上容攝）

侯友宜和立委洪孟楷、市議員李余典、李翁月娥、李倩萍、王威元、蔡淑君、廖先翔及三重區長陳奇正等人抵達三重清聖宮（戴上容攝）

蘆洲區里長郭騰芳擔任主持人現場氣氛熱鬧。（戴上容攝）

正月初六是清水祖師爺誕辰，位在三重區巷弄中的清聖宮藉聖誕慶典捐贈復康巴士給新北市府，新北市長侯友宜17日特地率民政、社政、交通、新聞等首長參香、受贈，多位民代也齊聚恭祝。侯友宜表示，這次受贈的復康巴士是新北市第601輛，是開春所收到的第一份大禮。

侯友宜和立委洪孟楷、市議員李余典、李翁月娥、李倩萍、王威元、蔡淑君、廖先翔及三重區長陳奇正等人抵達三重清聖宮，由蘆洲區里長郭騰芳擔任主持人，侯友宜受到管委會和信眾歡迎，眾人齊向清水祖師爺上香，祈求國泰民安、風調雨順、疫情早日退散。

清聖宮主持周朝榮表示，清水祖師爺於1982年開光，原由爐主輪流供俸，1988年始安座於三重區重陽路一段20巷10號現址，奉祀清水祖師、王恩主（王天君）、二郎神君、中壇元帥及瑤池金母等五尊神祇，尊稱為「開基五祖」，繼而成立管理委員會，香火日益鼎盛。

侯友宜表示，三重清聖宮歷年來熱心公益、回饋社會，這次所受贈的復康巴士是新北市第601輛，是開春所收到的第一份大禮，復康巴士強力幫助身心障礙者及行動不便的長輩，市府會善加運用，感謝管委會及善信大德的愛心。

清聖宮主委邵金萬表示，該宮秉持清水祖師爺濟世助人的精神，1998年興辦冬令送暖活動；2011年起贊助獨居長者送餐服務；2004年和2011年各捐贈1輛救護車給消防局，其他如陸續捐贈三重圖書經費，補助鄰近學校營養午餐，高雄氣爆、八仙塵爆等捐助善款，凡社會公益活動，皆不落人後，此次清水祖師爺誕辰，是由信眾集資購買復康巴士捐贈。

(中時 )