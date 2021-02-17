曾經勇奪奧斯卡最佳外語片的德國電影《竊聽風暴》（The Lives of Others），將於時隔15年後推出數位修復版，影像清晰度較當年猶如天壤之別。該片除一揭曾存在41年的東德情報機構「史塔西」秘辛，更讓沒沒無聞的前東德男星的歐路奇莫赫（Ulrich Mühe），一舉榮登歐洲影帝而聞名全球。但驚人的是，歐路奇莫赫本身竟就是被竊聽的受害者。原來在柏林圍牆倒塌之前，他曾遭不明人士監控長達10年，東德垮台之後，他前往「史塔西」調閱檔案，才赫然發現這個長期告密者，竟就是「危險枕邊人」－他的明星太太珍妮葛蘿嫚（Jenny Gröllmann），10年愛情因此告吹。即使前妻否認監聽，歐路奇莫赫直到2017年過世前，都對該事耿耿於懷。

歐路奇莫赫來自前東德，曾是東德的活躍演員，但讓人意外的是，當年的他竟是被嚴密監控的受害者。莫赫曾遭不明人士展開長達10年的監控，直到東德垮台後，他前往「史塔西」調閱自己的監聽資料，才發現這個長期告密者，竟就是親密枕邊人－他的明星太太珍妮葛蘿嫚。當時他共調得了500多頁祕密檔案，在她350多頁的「觀察報告」中，其中就多達254頁是對他的監控紀錄，讓莫赫震撼不已，也使兩人4年的愛情長跑以及6年婚姻關係就此結束。但讓莫赫更難堪的是，珍妮葛蘿嫚跟秘密警察合作10年間，甚至連他的戲劇界朋友都沒放過，一併成為出賣的對象，曲折離奇程度與電影《竊聽風暴》如出一轍。

由於《竊聽風暴》票房大賣，使影帝歐路奇莫赫當年爆料出這段監控秘辛時，震驚了全德國。他曾對媒體提及的「那個愛過我的間諜」，更成為他人生最大的痛。前妻珍妮葛蘿嫚除出面否認，更一狀告上法院。迫使影帝不得不調出所有監控檔案作為呈堂證供，才讓她百口莫辯。但當官司與票房同時進展至最高潮時，珍妮葛蘿嫚卻突於2006年8月因急症辭世，法院也對影帝下了封口令。但更驚人的是，歐路奇莫赫隔年出席奧斯卡頒獎典禮時竟發現罹患胃癌，並很快於7月過世，一場真實版的「竊聽風暴」至此落幕，也使這部電影《竊聽風暴》成為他的畢生的代表作。

歐路奇莫赫在《竊聽風暴：數位修復版》中，飾演東德間諜「衛斯勒」，奉命對劇作家德瑞曼及其明星女友西蘭展開全天候監控，卻因此融入了他們精彩的生活，進而對兩人產生感情，甚至為他們展開冒險…。歐路奇莫赫演活了在黑暗時代中堅持善念的一股清流，即使最後仍是個犧牲者，但觀眾卻被他感動得熱淚盈眶！歐路奇莫赫當年憑此片連奪包括歐洲電影獎、德國蘿拉獎等11座影帝大獎，創下他演藝生涯的獲獎紀錄與事業高峰。而這部曾勇奪奧斯卡最佳外語片等80座大獎的電影，當年在德國上映時，也因已退休的前東德間諜們紛紛「復出」欣賞而更加轟動。《竊聽風暴：數位修復版》將於2月26日全台上映。

(中時 )