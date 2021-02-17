東大門夜市春節連假吸引爆量遊客，縣府為防疫啟動最多五千人同時進場的總量管制，在出入口外有許排隊等候進場的遊客。 （花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

春節假期，台開新天堂樂園湧入40萬人次居各景點之冠。（台開提供／王志偉花蓮傳真）

春節7天連假結束，花蓮不只旅宿住房率高達9成，也湧入近百萬人次的遊客量，各景點中，台開新天堂樂園達40萬人次居冠，新開闢的台泥DAKA園區也達7萬人次，至於去年春節期間東大門夜市創下32萬人潮，今年則因疫情總量管制12萬人次（除夕至初四），雖比起去年減少許多，但多數業者認為加強防疫很值得。

因年前新冠疫情本土案例出現，縣府面對即將到來春節連假，在人潮聚集處都加強防疫措施，其中，太平洋燈會取消開幕式及聚客活動外，知名東大門夜市亦實施總量管制，自每日18時起至22時止，增設防疫管制人員，監測遊客體溫，並禁止舉辦試吃或試用行銷活動。

經縣府觀光旅遊處統計，旅宿業除夕住宿率6成、初一至初三住宿率都達9成。旅遊人次至初四，北花線國道客運搭乘量1899人次，花蓮各站車站吞吐量達17萬6千人次，鯉魚潭風景區遊客5萬人次、七星潭風景區4萬3千人次、東大門夜市防疫採總量管制為11萬9342人次，台泥DAKA園區7萬1千人次，新天堂樂園40萬人次，太魯閣國公園5萬8千人次，遠雄海洋公園2萬3千人次。

去年春節連假，新冠肺炎疫情剛爆發，尚未管制人潮，東大門夜市熱鬧搶進32萬人次，因人潮爆量，被列入警示點之一，今年未料在春節前本土疫情再度出現，縣府不敢大意，仍採取總量管制，一度出現夜市外大排長龍情景，儘管有的遊客怨聲載道，仍有不少人耐心排隊，足見東大門已成為外地遊客心目中「等再久都要逛」的夜市。雖人數銳減，但讓遊客安心逛夜市，多數攤商都願全力配合縣府的防疫措施，減少疫情傳播的可能。

(中時 )