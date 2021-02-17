新冠肺炎疫苗被視為防疫的希望，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原本向德國BNT直接洽談500萬劑疫苗，卻因為外力介入而生變；陳時中甚至表示，是「有人不希望台灣太高興」。前民進黨立委沈富雄表示，陳時中又在製造笑話了。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，陳時中不開口還好，一開口就製造笑話，他講「有人不希望台灣太高興」這個不是新案，是舊案重提。以前發生的時候，我們就在喊話，到底誰為難我們，你講啊，我們朝野藍綠上下同心一起去修理那個壞蛋。但是陳時中又不講，那現在他覺得可以講了，但並沒有講得更清楚。不過他講了一句，就是有人不希望台灣太高興，這句話很有意思、很有戲劇效果。

沈富雄指出，台灣得到500萬劑的BNT疫苗，有值得那麼高興嗎？差不多剛好而已，是十分之一我們需要的量。任何國家得到十分之一的需要量，沒有人特別高興，只有你陳時中，大概會興高采烈吧。

沈富雄認為，我們沒有人高興，但是有人不希望我們太高興，這個人明明跟台灣有仇。大概有兩個，就是上海的總代理商或者是北京政府。上海總代理商不必要有所謂的高興不高興，至於它的商業利益？因為你跳過我向總公司直接接洽的話，我該得到的利潤沒有了，所以我當然要發表意見，當總公司看到該區域代理商有意見，就縮回去了，這是比較合理的解釋。但這也代表陳時中的談判技術有問題，或是太在意總代理商是大陸的代理商，你就不願意接觸。但是陳時中若有種，就講是總代理商；若真的有種，就講北京，北京就會跳出來。而也只有綠營和深綠會有這種聯想，還有像陳時中這樣的人才會聯想這麼多，北京才不會那麼無聊。

(中時新聞網)