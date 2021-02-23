美麗島電子報董事長吳子嘉，昨天指衛福部長陳時中說謊，明明聯繫BNT採購疫苗都是透過雅各臣，至今卻都矢口否認，為的就是要保護吳姓立委以及信東生技的柯總，但陳時中今天未正面否認，也拒絕向吳子嘉提告以正視聽，僅回應「這個人我不想再談」，強調「將來若可以公開，一定會公開。」

吳子嘉昨天表示，台灣向BNT洽購疫苗一事，到現在都還是透過雅各臣居中協調，去年12月4日指揮中心更與雅各臣、BNT官方開會協商，專家諮詢小組成員張上淳、李秉穎也都在場，但對此陳時中至今不願證實，僅透露曾與BNT官方在去年8月開過6次會議，11月又開過2次，11至12月間則有5次電話會議。

面對吳子嘉所提出的質疑，陳時中今天仍然老調重彈，強調因為雙方都簽有保密協定所以有些事情無法對外公開，「但可以公開的部分我們都已公開」，大原則就是要符合指揮中心的作業程序，也就是一定要具備符合要求的授權文件，他說像東洋就很清楚，就是有一個14天的臨時授權，只不過在時間內雙方無法談的合意，至於雅各臣則是持有購買意向書，因不具法律效力早於東洋前一周就出局。

陳時中也意有所指的表示，現在各路人馬很多都主動來提供服務，但事實上都是沒有授權，「最近我們也跟輝瑞提出了幾個商談資料，但詢問輝瑞是否與這些中間人有契約關係，都被輝瑞駁斥，因此我們也立即提供相關的資料給該公司做參考」，他也說過年期間不希望口出惡言，不希望再談到吳子嘉這個人。

至於要不要對吳子嘉提告？陳時中重申，「任何訊息我們都站在惡、假、害的角度來看待」，這件事已提供法制組來研議，法制組給的建議是要提告，「但我批的則是先看看對社會造成的負面影響，接下來再考慮是否要做進一步的行動。」

(中時 )